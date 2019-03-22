الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع على مهاجرين من أمريكا الوسطى‎

أطلق عناصر دوريات الحدود الأمريكية، الخميس، الغاز المسيل للدموع على مهاجرين من أمريكا الوسطى، حاولوا عبور الحدود من مدينة تيخوانا المكسيكية، وفق وكالة (فرانس برس).

واستخدمت مجموعة من المهاجرين ومن بينهم أطفال، حبلًا لتسلق سياج على الشاطئ بين تيخوانا وسان دييغو بولاية كاليفورنيا، لكنهم اضطروا للتراجع بسبب الغاز المسيل للدموع الذي استخدمه عناصر الدوريات للمرة الأولى منذ الأول من كانون الثاني/يناير.

وهذه المرة الثالثة في غضون أسبوع، التي حاولت فيها مجموعة من المهاجرين عبور الحدود سعيًا لطلب اللجوء؛ هربًا من أعمال العنف في بلدانهم، وقد عبر واحد منهم لكن تم إيقافه.

وفي المحاولة الأولى قبل أسبوع، تمكن نحو 50 شخصًا من العبور وعشرة آخرين الثلاثاء. وأوقفت السلطات جميعهم.

وقال شرطي في تيخوانا طلب عدم الكشف عن اسمه: ”أحدهم أحضرهم إلى هنا. دربوهم لأنهم يعرفون أنه لدى العبور يجب أن يطلبوا اللجوء، وبهذا لن يتم ترحيلهم، ويتعين البت في طلباتهم طبقًا للقوانين الأمريكية“.