الاتحاد الأوروبي يمنح بريطانيا موافقة مشروطة على تأجيل ”بريكست“

أعلن زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس، استعدادهم لتأجيل موعد خروج بريطانيا، إلى 22 أيار/ مايو المقبل، إذا أيد مشرعوها الاتفاق الأسبوع المقبل.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنه ”في حال وافق النواب البريطانيون الأسبوع المقبل على اتفاق الخروج الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع بروكسل في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، فإن موعد بريكست سيرجأ عندئذ لغاية 22 أيار/ مايو“.

وفي حال رفض النواب الاتفاق، فيتم إمهال لندن لغاية 12 نيسان/ أبريل المقبل، لكي تقرر ما إذا كانت ستشارك في الانتخابات التشريعية الأوروبية، بحسب ”فرانس برس“.

ودعا الاتحاد الأوروبي، إلى استمرار العمل على الاستعدادات الخاصة باحتمال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن الانسحاب.

وأكد الاتحاد أنه لا يمكن التفاوض مجددًا على اتفاق الانسحاب، وفقًا لـ“رويترز“.