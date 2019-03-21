بومبيو يزور الحائط الغربي بالقدس بصحبة نتنياهو‎ (فيديو وصور)

اصطحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في زيارة للحائط الغربي بالبلدة القديمة في القدس، اليوم الخميس، في بادرة هي الأولى من نوعها منذ اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويقع الحائط الغربي القديم في الشطر الشرقي من المدينة التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، وضمتها لاحقًا في إجراء لم يحظَ باعتراف دولي.

وزير الخارجية الأمريكي #بومبيو يزور #حائط_البراق في بادرة هي الأولى منذ اعتراف #واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، ويقول: "زيارتي في وجود #نتنياهو لها دلالة"، في إشارة لما يمكن اعتباره موافقة أمريكية ضمنية على سيادة #إسرائيل على هذا الموقع#إرم_نيوز pic.twitter.com/nmGpjIhtCn — إرم نيوز (@EremNews) March 21, 2019

وأشار بومبيو إلى أن زيارته كوزير للخارجية الأمريكية في وجود نتنياهو لها دلالة.

وقال الوزير للصحفيين قبل وصوله للبلدة القديمة: ”أعتقد أن مجيء مسؤول أمريكي كبير إلى هنا بصحبة رئيس وزراء إسرائيل أمر له رمزية“.

وقبل الذهاب إلى الحائط الغربي، زار بومبيو كنيسة القيامة القريبة.

وزار بومبيو، الذي يقوم حاليًا بجولة في الشرق الأوسط، الكويت قبل إسرائيل، ويتوقع أن يتوجه بعد ذلك إلى لبنان.