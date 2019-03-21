بومبيو يزور الحائط الغربي بالقدس بصحبة نتنياهو‎ (فيديو وصور)

بومبيو يزور الحائط الغربي بالقدس بصحبة نتنياهو‎ (فيديو وصور)

المصدر: رويترز

اصطحب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في زيارة للحائط الغربي بالبلدة القديمة في القدس، اليوم الخميس، في بادرة هي الأولى من نوعها منذ اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل.

ويقع الحائط الغربي القديم في الشطر الشرقي من المدينة التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، وضمتها لاحقًا في إجراء لم يحظَ باعتراف دولي.

وأشار بومبيو إلى أن زيارته كوزير للخارجية الأمريكية في وجود نتنياهو لها دلالة.

وقال الوزير للصحفيين قبل وصوله للبلدة القديمة: ”أعتقد أن مجيء مسؤول أمريكي كبير إلى هنا بصحبة رئيس وزراء إسرائيل أمر له رمزية“.

وقبل الذهاب إلى الحائط الغربي، زار بومبيو كنيسة القيامة القريبة.

وزار بومبيو، الذي يقوم حاليًا بجولة في الشرق الأوسط، الكويت قبل إسرائيل، ويتوقع أن يتوجه بعد ذلك إلى لبنان.

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