رئيس الأركان الأمريكي: الخلاف مع تركيا حول شراء منظومة إس-400 ”مسألة شائكة“‎

قال الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة اليوم الخميس، إنه يأمل في أن تجد واشنطن وسيلة لحل الخلاف مع تركيا بشأن قرارها شراء منظومة إس-400 الروسية للدفاع الصاروخي، لكنه حذر من أن هذا الخلاف يشكل ”مسألة شائكة“.

جاءت تصريحات دانفورد في سياق الرد على سؤال ذكر أن وزارة الدفاع الأمريكية قد توقف قريبًا الاستعدادات الخاصة بتسليم مقاتلات إف-35 المتطورة لتركيا.

وقال دانفورد أمام منتدى أمني في واشنطن: ”كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لحكومتنا تجد صعوبة في القبول بفكرة وجود منظومة إس- 400 بجانب مقاتلاتنا الأكثر تطورًا وهي إف-35“.

وأضاف: ”نتمنى أن نجد مخرجًا من هذا الموقف، لكنها مسألة شائكة“.