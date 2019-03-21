داعش يتبنى مسؤولية تفجيرات كابول

أعلن تنظيم داعش عبر وكالة أعماق التابعة له اليوم الخميس، مسؤوليته عن تفجيرات أودت بحياة ستة أشخاص، وأصابت 23 آخرين في العاصمة الأفغانية كابول.

ووقعت عدة انفجارات في العاصمة كابول اليوم الخميس، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 23 آخرين في هجوم تزامن مع الاحتفالات بالعام الفارسي الجديد.

وجاءت الهجمات في عيد النيروز، وهو مهرجان فارسي قديم للاحتفال ببداية فصل الربيع، يتم الاحتفال به على نطاق واسع في مناطق كثيرة من أفغانستان، لكنه واجه معارضة من بعض الإسلاميين المتشددين الذين يعتبرونه مخالفًا للشريعة.

ووردت تقارير متضاربة حول سبب الانفجارات التي وقعت بالقرب من مزار كارته سخي، في منطقة تسكنها أغلبية شيعية في غرب كابول.

وقال متحدّث باسم وزارة الداخلية، إنه ”تم إطلاق قذائف مورتر“. وقالت وزارة الدفاع في منشور على تويتر، إن ”ثلاثة صواريخ أطلقت على منازل وتجمعات للاحتفال بعيد النيروز“.