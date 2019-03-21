الكرملين يتهم أمريكا بإثارة التوتر بإرسالها قاذفات قنابل قرب روسيا‎

قال الكرملين، اليوم الخميس، إن طلعات قاذفات قنابل أمريكية استراتيجية من طراز ”بي-52“ القادرة على حمل أسلحة نووية فوق المياه المحايدة في بحر البلطيق قرب الحدود الروسية، أثارت توترًا في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق اليوم الخميس، إنها أرسلت مقاتلات لاعتراض قاذفة قنابل أمريكية استراتيجية من طراز ”بي-52“ بعدما بدأت الطيران باتجاه حدود روسيا.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في مؤتمر صحفي عبر الهاتف: ”بشكل عام، سأقول فقط إن مثل هذه الأفعال التي تقوم بها الولايات المتحدة، لا تؤدي إلى تعزيز مناخ الأمن والاستقرار في المنطقة المجاورة تمامًا لحدود روسيا“.

وأضاف: ”بل على النقيض فإنها تثير توترات إضافية“.