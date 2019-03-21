الأمن الإيراني يطلق الرصاص الحي على محتجين أكراد (فيديو)

فتحت قوات الأمن الإيرانية، اليوم الخميس، النار على محتجين من القومية الكردية في منطقة ”حسن نوران“ التابعة لمدنية ”آشنوية“ بمحافظة أذربيجان الغربية شمالي غرب إيران.

وقالت قناة ”در“ التابعة للمعارضة الإيرانية إن ”مواجهات اندلعت بين مواطنين من القومية الكردية وقوات النظام الإيراني في منطقة حسن نوران بعدما منعت السلطات الحكومية المواطنين من الاحتفال بعيد النيروز وفق الطريقة الكردية“.

وأوضحت القناة، بحسب مصادر محلية، أن ”قوات الأمن فتحت النار على المحتجين لتفريقهم بعدما حاصروا أحد مراكز الأمن في منطقة حسن نوران بمدينة آشنوية“.

من جانبه، قال الناشط والمدون حسن باهري، في حسابه الرسمي على ”تويتر“، إن ”الاشتباكات في منطقة حسن نوران مع قوات الشرطة والمخابرات! جاءت بسبب رفض وعدم سماح أهالي آشنوية لقوات الأمن بمنع الاحتفالات بعطلة عيد النيروز الحالية“.

حکومت کثیف آخوندی تلاش می کند جشن #نوروز⁠ ⁠ در روستای حسن نوران را پراکنده کند

مراسم جشن نوروز روستای حسن نوران از توابع اشنویه با دخالت سپاه به خشونت کشیده شد. pic.twitter.com/jTqv0Dw0ad — زهرا ???? (@ZHRA76814994) March 20, 2019

وشدد المدون حسن باهري على أن ”الدفاع حق مشروع من الناحية القانونية والدينية والإنسانية والدولية“.

وبدأت عطلة النيروز اليوم الخميس في إيران، وتستمر نحو أسبوعين يحيي فيها الإيرانيون هذه العطلة بالسياحة والسفر بين المدن المختلفة.

ويبلغ عدد الأكراد في إيران – وأغلبهم من أهل السنة – نحو سبعة ملايين من مجموع عدد السكان البالغ 80 مليون نسمة، وتعاني الأقليات الدينية والعرقية من مضايقات النظام في طهران.