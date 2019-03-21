نيوزيلندا تحظر حيازة البنادق نصف الآلية والهجومية بعد مذبحة المسجدين

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، يوم الخميس، إنه سيجري حظر البنادق نصف الآلية والهجومية مثل التي يستخدمها الجيش.

ويأتي ذلك بموجب قوانين أكثر صرامة بشأن حيازة الأسلحة في أعقاب مقتل 50 شخصًا بهجوم على مسجدين، في أسوأ حادث قتل جماعي بالرصاص في تاريخ البلاد.

وأضافت أرديرن أنها تتوقع صدور القانون الجديد بحلول 11 أبريل/ نيسان المقبل، وإقرار آلية لاستعادة الأسلحة المحظورة.

وتابعت: ”الآن وبعد 6 أيام من الهجوم نعلن حظرًا في نيوزيلندا على جميع البنادق نصف الآلية والهجومية على غرار التي يستخدمها الجيش“.