ماي تطالب البرلمان البريطاني بدعم فوري لـ“اتفاق الخروج“

أعربت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، يوم الأربعاء، عن ”أسفها الشديد“ لقرارها بشأن السعي لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحثت نواب البرلمان، الذين رفضوا خطتها مرتين، على دعمها الآن.

وقالت ماي في بيان من مقر إقامتها في دواننغ ستريت: ”أشعر شخصيًا بالأسف الشديد على هذا التأجيل“.

وأضافت: ”آمل بشدة في أن يجد (النواب) سبيلًا لدعم الاتفاق الذي تفاوضتُ بشأنه مع الاتحاد الأوروبي، وهو الاتفاق الذي يتماشى مع (نتيجة) الاستفتاء وهو أفضل اتفاق.. سأواصل العمل ليل نهار لتأمين الدعم“ لهذا الاتفاق.

وتابعت: ”لكني لست مستعدة لتأجيل الخروج إلى ما بعد 30 يونيو“.