أردوغان يفتتح مدينة ملاهٍ ضخمة وسط مخاوف بشأن السلامة

افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مدينة ملاهٍ ضخمة في أنقرة، يوم الأربعاء، وذلك في إطار حملته استعدادًا للانتخابات المحلية التي قد تفضي إلى فقدان حزبه، العدالة والتنمية، السيطرة على العاصمة.

وبدأ العمل في تشييد المدينة التي تقع على مساحة 1.3 مليون متر مربع قبل نحو 6 سنوات واستُكملت العام الماضي، لكنها لم تُفتتح أمام الجمهور وسط مخاوف بشأن السلامة في بعض الألعاب.

وظهر رئيس بلدية أنقرة السابق المنتمي لحزب العدالة والتنمية، مليح جوجاك، وهو يركب القطار السريع بعد قليل من استكمال مدينة أنقابارك ووندرلاند أوراسيا بتكلفة بلغت 1.4 مليار ليرة (256 مليون دولار).

وقال أردوغان، وهو يتحدث أمام نموذج ديناصور عملاق ونافورة مزينة بتماثيل قطط: إن المدينة ستدر على بلدية أنقرة نحو 50 مليون ليرة سنويًا.

وأضاف أمام آلاف من أنصاره: ”أنقابارك.. ليست مجرد رمز للفخر لأنقرة بل لكل تركيا، ودخول المدينة سيكون بالمجان حتى ليلة الانتخابات في 31 مارس/ آذار“.

وتعد أنقرة ساحة معركة حامية في الحملة الانتخابية، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، قد يتفوق على حزب العدالة والتنمية؛ بسبب ضعف الاقتصاد الذي بلغ حد الركود بعد سنوات من النمو القوي.