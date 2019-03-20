نجل بينظير بوتو يتهم حكومة بلاده بتبني ”سياسة الانتقام“

اتهم بيلاوال بوتو زرداري، نجل رئيسة الوزراء الباكستانية الراحلة بينظير بوتو، وزعيم حزب الشعب الباكستاني المعارض، الحكومة، يوم الأربعاء، بتعمد استهداف المعارضين السياسيين، بعدما استدعته وكالة معنية بمكافحة الفساد هو ووالده للتحقيق.

واحتشد المئات من أنصار الحزب، وهو أحد أحزاب المعارضة الرئيسة في البلاد، غاضبين عند مكتب الوكالة، حيث اشتبك بعضهم مع الشرطة مرددين هتاف ”فليسقط عمران خان!“، رئيس الوزراء الباكستاني.

وقال بوتو، خلال مؤتمر صحفي بعد التحقيق معه في مكتب المساءلة الوطني: ”هذا ليس نظامًا للمساءلة. إنه نظام هندسة سياسية. نظام سياسة الانتقام“.

وقال المكتب، في بيان، إن فريق تحقيق استجوب بوتو ووالده آصف علي زرداري لنحو ساعتين بشأن ثلاث قضايا.

ولم يذكر المكتب تفاصيل عن القضايا، لكنه قال إنه قدم للرجلين مجموعة أسئلة للإجابة عليها، وإعادة تسليمها للمكتب في غضون عشرة أيام.

وكان مسؤولون أبلغوا المحكمة العليا الباكستانية بأن القضايا تتصل بالفساد وغسل الأموال.

وتنفي الأسرة كل اتهامات الفساد، وتقول إن القضايا ملفقة لأسباب سياسية.

وقال بوتو إن إحدى القضايا التي سُئل بشأنها تعود إلى وقت مولده.