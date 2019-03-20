حكم نهائي.. السجن المؤبد لـ“سفاح البوسنة“

أصدرت محكمة الجنايات الدولية، الأربعاء، حكمًا نهائيًا بالسجن المؤبد على رادوفان كاراديتش المعروف بـ ”سفاح البوسنة“‎.

وبهذا الحكم، أسدل الستار على واحدة من أبرز المعارك القانونية البارزة، الناجمة عن حروب البلقان في التسعينيات التي شهدت انهيار يوغوسلافيا السابقة.

وحُكم على كاراديتش (73 عامًا) بالسجن 40 عامًا في عام 2016، بعد إدانته بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في مذبحة سربرينيتشا، التي وقعت في 1995، التي راح ضحيتها أكثر من 8000 رجل وصبي مسلم على أيدي القوات الصربية البوسنية.

كما أدين كاراديتش بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كونه العقل المدبر السياسي وراء حملة التطهير العرقي، التي شهدت طرد الكروات والمسلمين من مناطق الصرب في البوسنة (1992-1995).