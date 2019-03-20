تركيا: الاتفاق مع إيران على مواصلة العمليات ضد حزب العمال الكردستاني‎

قالت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأربعاء، إن قادة عسكريين في تركيا وإيران اتفقوا في مكالمة هاتفية على مواصلة العمليات المشتركة ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني المحظور ”لبعض الوقت“.

ونفت إيران هذا الأسبوع ما أعلنته تركيا، بأن البلدين نفذا عملية مشتركة ضد حزب العمال الكردستاني.

وقالت وزارة الداخلية التركية، في بيان، اليوم الأربعاء، إن قائد قوات الأمن التركية عارف جيتين وقائد قوات حرس الحدود الإيرانية قاسم رضائي بحثا العمليات المشتركة.

وأضافت أن نائبي وزيري الداخلية في تركيا وإيران، أشادا بالمرحلة التي وصلت إليها العمليات المشتركة، وذلك في مكالمة هاتفية منفصلة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال، في وقت سابق هذا الأسبوع، إن تركيا وإيران تنفذان عملية مشتركة ضد حزب العمال الكردستاني، ووصفها بأنها الأولى من نوعها، لكن مصدرًا إيرانيًا قال إن القوات المسلحة الإيرانية لم تكن جزءًا من العملية.