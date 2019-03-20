توقيف أمريكي هدد بذبح إمام مسجد في ولاية أريزونا

أوقفت الشرطة الأمريكية مواطنًا هدد إمام مسجد بالذبح، بعد دخوله مسجدًا في ولاية أريزونا، جنوب غربي البلاد.

ونقلت شبكة ”سي إن إن“ عن الشرطة أنها أوقفت رجلًا دخل مسجدًا وتجول في غرفه دون سابق استئذان، وأنه لدى سؤال إمام المسجد عن تصرفه، أشار بيده على رقبته بعلامة الذبح.

وأوضحت الشبكة أن الحادثة وقعت السبت الماضي، بعد يوم من مجزرة المسجدين في نيوزيلندا. وقالت إن المتهم يدعى نويل توماس بيكت، تم توقيفه بتهم الترهيب والتهديد، والسلوك غير المنضبط، والتعدي على حقوق الغير.

وأوضحت أنه من المقرر أن يمثل أمام المحكمة، الاثنين.

وحول تفاصيل الحادثة، قالت شرطة فينيكس، مركز ولاية أريزونا، إن المتهم دخل المركز الإسلامي المتحد في أريزونا، يوم السبت، تحت ذريعة معرفة المزيد عن الإسلام.

وأضافت أنه تمت دعوته للجلوس لكنه بدأ يتجول داخل المركز ويدخل غرفًا لم يسمح له القائمون على المركز بدخولها، كما أخذ يسأل عن أوقات الخدمات بالمسجد الذي دخل إليه، ومسجد آخر في مدينة تيمبي، قرب فينيكس.

وعندما سأله مسؤول المسجد عن سبب اهتمامه، أشار بيكت بإصبعه على عنقه، في إشارة تهديد بالذبح، بحسب الشرطة.

وفي 15 مارس/ آذار الجاري، استهدف هجومان إرهابيان مسجدين في مدينة كرايتس تشيرش بنيوزيلندا، أثناء صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل 50 شخصًا وإصابة مثلهم، في مذبحة هزت الرأي العام المحلي والدولي، ولاقت استنكارًا واسعًا.

وتمكنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة السبت، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.

وبدم بارد ومتجرد من الإنسانية، سجل الإرهابي تارانت لحظات تنفيذه أعمال قتل وحشية، وبث مقتطفات منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.