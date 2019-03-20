تدمر أهدافها على بعد 6 آلاف ميل.. روسيا تستعرض غواصة نووية جديدة (فيديو)

كشفت روسيا النقاب عن غواصتها النووية الجديدة، المسماة ”فلاديمير العظيم“، مع بدء رحلتها التجريبية الأولى في القطب الشمالي.

وتستطيع غواصة الصواريخ الباليستية النووية، إطلاق 20 صاروخًا نوويًا عابرًا للقارات، لتدمر أهدافها على بُعد 6 آلاف ميل تقريبًا.

وبحسب صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، نشر الروس مقطع فيديو للغواصة التي وُصفت بأنها ”أكثر غواصة مدمرة في العالم“، مع الاحتفال بيوم الغواصة الروسي.

وصممت غواصة ”فلاديمير العظيم“ النووية، للعمل تحت الجليد في المياه القطبية، وهي مزودة بنظام صواريخ ”بولافا“ الجديد، والتي تستطيع حمل رأس نووي بقوة 550 كيلوط، ويصل مداها إلى 10 آلاف كم.

وتستطيع غواصة ”كنيز غلاديمير“ أو فلاديمير العظيم، أن تغوص إلى عمق 400 متر، ويُزعم أنها لا تظهر على سونار الأعداء.

يذكر أن البحرية الروسية، تتطلع لجعل السفن المجهزة بصواريخ ”بولافا“ الخط الأول في دفاعهم الصاروخي البالستي خلال العقود القادمة.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية ”ريا نوفوستي“، أن موسكو تستعد لزيادة عدد غواصاتها حديثة الطراز من 8 إلى 10، فيما يبدو كأحدث دليل واضح على استثمار الكرملين في إعادة بناء القوة العسكرية الروسية.