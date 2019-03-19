ترامب: لم نطبق بعد أقسى العقوبات ضد فنزويلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إن بلاده لم تطبق بعد أقسى العقوبات ضد فنزويلا، وإن كل الخيارات مطروحة للتعامل مع رئيسها نيكولاس مادورو.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البرازيلي جاير بولسونارو، في حديقة البيت الأبيض بواشنطن، ردًا على سؤال حول تفكير بلاده بالتدخل عسكريًا في فنزويلا.

وأشار ترامب إلى أنه بحث هذا الملف مع بولسونارو، مؤكدًا بذل البرازيل جهودًا حثيثة لبناء الديمقراطية في فنزويلا.

ودعا ترامب جيش فنزويلا للوقوف في وجه مادورو، وقال إن تنحي الأخير من شأنه فتح المجال لوصول مساعدات إنسانية إلى البلاد.

من جهة أخرى، شدَّد الرئيس الأمريكي على رغبة بلاده تطوير تعاونها مع البرازيل في كافة المجالات، لاسيما العسكرية، والتجارية.

وبدوره، أشاد بولسونارو بمستوى العلاقات بين بلاده، والولايات المتحدة.

وقال إن بلاده شهدت بفوزه بالرئاسة، قبل أشهر، قدوم أول رئيس لا يعادي واشنطن منذ عقدين.