مجهول يعتدي على سيدة محجبة حامل في برلين

اعتدى مجهول في العاصمة الألمانية برلين، الثلاثاء، بالضرب على سيدة محجبة حامل، وفق مصدر رسمي.

وذكر بيان صادر عن شرطة برلين، أن سيدتين (41 و47 عامًا) جادلتا شخصًا في محطة قطار نويكولن، بعدما دفع شخص بكلبه نحوهما.

وأضاف البيان أن الشخص المجهول أساء إلى السيدتين بسبب ارتدائهما الحجاب، وضرب السيدة الحامل ذات الـ41 عامًا على بطنها، فيما نجت السيدة الأخرى من لكمة على وجهها.

وأكد أن المجهول لاذ بالفرار من المنطقة، مبينًا أن طواقم الإسعاف نقلت السيدة الحامل إلى المستشفى للاطمئنان على صحتها، وصحة جنينها.

وأشار إلى أن الشرطة فتحت تحقيقًا بالحادثة.