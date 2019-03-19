حريق بطائرة في مطار بطهران وإجلاء الركاب دون إصابات (فيديو)

قال رئيس إدارة الطوارئ الإيرانية بير حسين كوليوند في التلفزيون الرسمي إن حريقًا شب في طائرة لدى هبوطها بمطار مهر اباد بطهران اليوم الثلاثاء لكن جرى إجلاء كل الركاب، وعددهم 100، دون إصابات.
وأوضح كوليوند أن الحريق اندلع إثر عطل في جهاز الهبوط، الذي لم يعمل بصورة معتادة، لكن جرت السيطرة عليه لاحقا.
أول فيديو للحظة السيطرة على حريق شب بطائرة على متنها مائة راكب بمطار #مهرآباد بالعاصمة الإيرانية #طهرانhttps://t.co/u7GtBM3mcS #إرم_نيوز #تهران #إيران #iran pic.twitter.com/dkHCaDbRHD
— إرم نيوز (@EremNews) March 19, 2019