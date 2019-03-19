الأرجنتين تعتقل رجلًا وأمرأة إيرانيين يحملان جوازي سفر إسرائيليين

أعلنت السلطات الأرجنتينية، أنها اعتقلت إيرانيينِ في بوينس آيرس، بعد أن تبين أنهما يحملان جوازي سفر إسرائيليينِ مزورين، وتم فتح تحقيق في الأمر.

وقد تمكن الإيرانيان، وهما رجل في السابعة والعشرين من العمر، وامرأة في الثلاثين من العمر، من الخروج من مطار بوينس آيرس الدولي في الثاني عشر من آذار/مارس، من دون أن تكشفهما أجهزة الهجرة، إلا أن الشرطة عادت واعتقلتهما بعد أيام عدة، بينما كانا في أحد فنادق العاصمة.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي باتريسيا بولريك ”سنرى ما سيكون عليه جواب إيران بشأنهما، وما إذا كانا من أصحاب السوابق“. ورفض المدعي العام خورجي دي ليللو إطلاق سراحهما بكفالة.

وقد تبين أن الرجل يملك جوازات سفر عدة باسمه، وقال بأنه هرب من إيران إلى تركيا ومنها إلى اليونان قبل أن يصل إلى إسبانيا.

والعلاقات بين إيران والأرجنتين متوترة منذ الاعتداءين اللذين استهدفا مصالح إسرائيلية أو يهودية في الأرجنتين عامي 1992 (29 قتيلًا) و1994 (85 قتيلًا).

ولم يتبنَّ أي طرف مسؤولية هذين الاعتداءين، لكن الأرجنتين وإسرائيل اتهمتا إيران بالوقوف وراءهما.