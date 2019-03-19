أردوغان يُهدّد بـ“محاكمة“ أبرز مرشح للمعارضة في أنقرة

هدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بـ“محاكمة“ منصور يافاس، أبرز مرشح للمعارضة في انتخابات بلدية أنقرة، حتى وإن فاز في الانتخابات، في خطوة وصفها منتقدوه بأنها ”تهدف إلى ترهيب خصومه من أجل إحكام سيطرته على الحكم“.

وأشار إلى أن فوز المرشح يافاس في الانتخابات وتوليه منصب رئيس بلدية أنقرة، لن ينقذه من الخضوع للمحاكمة، بتهم إساءة استخدام وظيفته كمحامٍ، وهي تهمة وجهها له المدعي العام أخيرًا.

وقال أردوغان في مقابلة تلفزيونية نشرتها وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية، اليوم الثلاثاء: ”سيدفع يافاس ثمنًا غاليًا، ويمكن أن يجعل مواطنيه في أنقره يدفعون الثمن أيضًا، ولا أعتقد بأن دخوله الانتخابات ستنقذه من المحاكمة والعقاب“.

في حين أوضحت الوكالة الأمريكية أن المرشح يافاس نفى التهم الموجه إليه، إذ وصفها بأنها محاولة لـ“تلطيخ سمعته“ قبل الانتخابات، مشيرة إلى أن استطلاعات الرأي أظهرت بأنه متقدم على مرشح الحزب الحاكم في انتخابات بلدية العاصمة انقرة.

وأشارت إلى أن منتقدي أردوغان يعتبرون توجيه ذلك التحذير ليافاس على أنه محاولة من الرئيس لترهيب خصومه في الانتخابات بهدف إحكام سيطرته على الحكم.

ونقلت عن مسؤول في مكتب المدعي العام قوله بعد تصريحات أردوغان، إنه يتم حاليًا التحقيق في بعض التهم الموجهة ليافاس بما فيها تهم جنائية.