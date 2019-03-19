مقتل 5 في إطلاق نار على يد مسلحين وسط إثيوبيا

قُتل 5 أشخاص على الأقل، بينهم أجنبيان؛ جراء إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين في ولاية ”أوروميا“ وسط إثيوبيا، حسب ما أفادت السلطات، الثلاثاء.

وجاء في بيان لمكتب الاتصالات بولاية أوروميا (حكومي)، أنّ ”إطلاق النار وقع في منطقة نيجو جنوب غربي الولاية، الإثنين“.

وأضاف البيان أنّ ”قوات الأمن هرعت إلى المنطقة وتلاحق المسلحين“.

ولم تكشف السلطات حتى الساعة 15:30 ت.غ عن جنسية الأجنبيين القتيلين، أو الدافع وراء الهجوم، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار.

يشار إلى أن سلطات ولاية أوروميا وقعت مطلع 2019 اتفاق مصالحة مع جماعة مسلحة محلية، تُعرف باسم ”جبهة تحرير أورومو“، التي تنشط في المنطقة، وتم الاتفاق على نزع سلاح الحركة.

وتنادي الحركة بتقرير مصير ”شعب أورومو“ ضد ما يسمونه ”الحكم الاستعماري الحبشي“، وصنفتها الحكومة الإثيوبية بأنها ”منظمة إرهابية“.