كوريا الشمالية تلتمس تخفيف العقوبات وأمريكا تتمسك بنزع السلاح النووي

قالت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، إنه ”لم يعد هناك ما يبرر“ استمرار كامل العقوبات المفروضة عليها، في ظل وقف تجاربها النووية والصاروخية خلال الـ 15 شهرًا الماضية.

وقال الدبلوماسي الكوري الشمالي، يو يونج شول، ردًا على كلمة لمسؤولة أمريكية كبيرة في مجال الحد من التسلح، خلال مؤتمر برعاية الأمم المتحدة لنزع السلاح، إنه ينبغي التعامل مع القضايا بين البلدين واحدة تلو أخرى من أجل بناء الثقة.

وقال ”يو“: إن الولايات المتحدة ”خرجت بحجة منافية للعقل بأن تخفيف العقوبات مستحيل قبل نزع السلاح النووي“، وذلك خلال قمة هانوي، الشهر الماضي، بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت يليم بوبليت، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للحد من التسلح، قالت في وقت سابق اليوم: إن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والتنمية لكوريا الشمالية هو التخلي عن كافة أسلحتها للدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية.

وحثت بوبليت الدول على وقف أي تعاون في مجال السلاح أو المجال العسكري مع كوريا الشمالية.

وقالت: ”أنتم تنتهكون قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، التي تحظر بوضوح مثل هذا التعامل“.