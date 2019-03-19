هل تلغي ايران نظام الرئاسة وتعود لنظام رئاسة الوزراء؟

ذكر مركز أبحاث أمريكي أن هناك ضغوطًا متزايدة من قبل المتشددين على الرئيس الإيراني حسن روحاني للإطاحة به وتعزيز نفوذهم من خلال إلغاء منصب الرئاسة، والعودة إلى نظام رئاسة الوزراء، مستغلين تراجع شعبيته بشكل كبير.

ولفت معهد سياسات الشرق الأوسط في واشنطن إلى تقارير إيرانية أوضحت أن شعبية روحاني تدهورت إلى أقل من 10%، نتيجة فشله في تحقيق وعوده للشعب الإيراني بتحسين الاقتصاد، والتي أطلقها خلال حملاته الانتخابية عامي 2013 و2017.

وقال التقرير الذي نشر أمس الاثنين: ”بدأ خصوم روحاني في المعسكر المتشدد باستغلال مشاكله وانخفاض شعبيته بين ناخبيه لإثارة الجدل بشأن إمكانية إلغاء نظام الرئاسة كليًا، وإعادة نظام رئاسة الوزراء الذي كان سائدًا من قبل“.

واعتبر التقرير أن الهدف الظاهري للمتشددين هو أن يكون منصب الرئيس صوريًا، وأن تكون القوة الحقيقية في يد رئيس الوزراء، من أجل أن يصبح أقرب إلى المجلس النيابي، ما يسهل مساءلته ويجعله أكثر فاعلية.

وتابع: ”هذا الهدف قد يكون مضللًا لأن الهدف الحقيقي لهؤلاء في حال استمرارهم في حملتهم الحالية ضد روحاني هو تعزيز قوتهم ونفوذهم، وجعل الانتخابات الرئاسية بلا معنى أكثر مما هي عليه في الوقت الحاضر“.

وأفاد التقرير أن المشكلة الحقيقية في إيران ليست في طبيعة النظام الرئاسي، بل في تركز القوة في شخص واحد هو المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي بمساعدة عدد قليل من الشخصيات الدينية التي تدعمها القوة العسكرية للحرس الثوري.

وختم قائلا: ”قد يقرر روحاني أن يرد على هؤلاء بإثارة المشكلة الدستورية الحقيقية في إيران، إلا أن سجله وإنجازاته تبقى غير مشجعة للقيام بذلك، وهو بذلك قد يكون إحدى الفرص الضائعة في ذلك البلد“.