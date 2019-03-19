بيني غانتس يعلق على التسريب المسجل حول تحالفه مع نتنياهو

قال زعيم تحالف ”أزرق أبيض“ الإسرائيلي، بيني غانتس، إنه لن يشارك في حكومة تضم رئيس الوزراء، وزعيم حزب الليكود المنافس، بنيامين نتنياهو، بعد أن تم الإعلان عن قرار بتقديم لائحة اتهام ضده.

ونقلت صحيفة ”جروزاليم بوست“ الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن غانتس تصريحه:“ أقول بوضوح: إنني لن أجلس مع نتنياهو في حكومة“.

وكانت قناة التلفزة الإسرائيلية الـ (13)، نشرت، مساء أمس، شريطًا مسجلًا لغانتس، يقول فيه -خلال جلسة مغلقة- إنه لا يستبعد الجلوس في حكومة مع نتنياهو، مشيرًا إلى أن ”الأوضاع قد تتغير، وأن طبيعة الحياة، ديناميكية“.

ولكن غانتس، قال اليوم الثلاثاء، تعقيبًا على الشريط:“ الشريط هو جزء من نقاش جرى قبل الإعلان عن نية توجيه لائحة الاتهام ضد نتنياهو“. وأضاف:“ لن أجلس مع نتنياهو في حكومة“.

وكان المستشار القاتوني للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، أعلن الشهر الماضي عن نيته تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم تلقي الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.

وأبقى مندلبليت الإجراءات بهذا الشأن حتى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، المقررة في التاسع من نيسان/ أبريل المقبل.