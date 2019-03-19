إيران تنفي تصريحات تركية: لم نشارك في أي عملية ضد الأكراد

المصدر: ا ف ب

نفت إيران المشاركة في العملية العسكرية التي أعلنتها أنقرة، الاثنين، ضد عناصر حزب العمال الكردستاني الأكراد.

ونقلت وكالة ”إرنا“ الرسمية الإيرانية، عن مصدر مطلع لدى رئاسة هيئة الأركان العامة، قوله إن ”القوات المسلحة الإيرانية لم يكن لها أي مشاركة في العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني“.

لكن المصدر أكد أن ”القوات المسلحة الإيرانية سترد بقوة على كل مجموعة تنوي زعزعة الأمن داخل البلاد“، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أعلن الاثنين، أن ”تركيا وإيران باشرتا عملية مشتركة على حدودنا الشرقية ضد متمردي حزب العمال الكردستاني“، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأناضول الرسمية.

وتتقاسم تركيا حدودًا مع إيران شرقًا، ومع العراق في الجنوب الشرقي.

وكان صويلو قال مطلع آذار/ مارس الماضي، إن ”تركيا تأمل في شن عملية مشتركة مع إيران ضد مواقع المتمردين الأكراد في شمال العراق“.

وعززت تركيا تعاونها مع إيران ضد حزب العمال الكردستاني في السنوات الأخيرة، وتنهي أنقرة بناء ”الجدار الأمني“ على حدودها مع إيران لمنع تنقلات المتمردين الأكراد بين البلدين.

ويشن حزب العمال تمردًا داميًا ضد الدولة التركية منذ 1984. وقتل أكثر من 40 ألف شخص بينهم عدد من المدنيين في مواجهات بين قوات الأمن وحزب العمال، في حين تصنف تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزب العمال بالمنظمة ”الإرهابية“.