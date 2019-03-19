اجتماع أوروبي إيراني لبحث تنفيذ اتفاق السويد بشأن الحديدة

أكد ممثلو إيران والدول الأوروبية -خلال مفاوضات جرت أمس الاثنين في بروكسل- تنفيذ اتفاق السويد، خاصة وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة.

وذكرت وكالة أنباء ”نادي المراسلين“ الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن ”المجتمعين من إيران والاتحاد الأوروبي شددوا في ختام الجولة الخامسة من اجتماعات أزمة اليمن، على أن جميع الأطراف يجب أن تلتزم بأهمية التنفيذ الفوري لاتفاق ستوكهولم، خاصة وقف إطلاق النار في ميناء الحديدة“.

وأعلن المشاركون بالاجتماع، دعمهم لاستمرار مسيرة السلام تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة في اليمن، من قبل المندوب الخاص للمنظمة مارتين غريفيث.

وأضاف بيان للاتحاد الأوروبي، أنه تم خلال الاجتماع بحث نتائج مؤتمر بروكسل الثالث حول موضوع ”دعم مستقبل سوريا والمنطقة“ وكذلك الإجراءات المقبلة المتعلقة بمسيرة ”آستانا“ حول سوريا.

وشارك في اجتماع بروكسل أمس الاثنين، مندوبو إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، إضافة إلى مساعدة مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي هيلغا شميت.

وترأس الوفد الإيراني كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، حسين جابري أنصاري، الذي التقى على هامش الاجتماع شميت، لبحث قضايا سوريا واليمن ومسيرة التطورات الإقليمية