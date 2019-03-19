المعارضة الفنزويلية ”تسيطر“ على منشآت دبلوماسية في أمريكا

قال كارلوس فيكيو مبعوث زعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو إلى الولايات المتحدة، إن ممثلين للأخير سيطروا على 3 منشآت دبلوماسية لبلاده في الولايات المتحدة مع مضي المعارضة في مساعيها للإطاحة بالرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وأضاف فيكيو يوم الاثنين، أن المعارضة سيطرت على مبنيين يتبعان وزارة الدفاع الفنزويلية في واشنطن ومبنى قنصلي بنيويورك، متوقعًا أن تسيطر المعارضة على السفارة بواشنطن ”في الأيام القادمة“.

وقال فيكيو من أحد المباني، وهو مكتب الملحق العسكري في واشنطن بعدما نزع صورة لمادورو من على الحائط ووضع بدلًا منها صورة غوايدو: ”نتخذ تلك الخطوات للحفاظ على الأصول المملوكة للفنزويليين هنا في هذا البلد“.

ووصف مادورو غوايدو بأنه دمية أمريكية، وقال إنه يسعى للإطاحة به في انقلاب، فيما قطع مادورو العلاقات مع واشنطن بعدما اعترفت بجوايدو زعيمًا لفنزويلا، واستدعى الموظفين الدبلوماسيين إلى كراكاس.

وقال فيكيو إن 12 من بين الموظفين وعددهم 55 قرروا البقاء في الولايات المتحدة ودعم غوايدو.

وأضاف أن الموظفين التابعين له سيعملون انطلاقًا من مبنى الملحق العسكري الذي يقع في ضاحية كالوراما.

ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية حتى الآن على طلب للتعليق على تحرك المعارضة للسيطرة على المقار.

وكان فيكيو يتحدث وإلى جواره الكولونيل خوسيه لويس سيلفا الملحق العسكري لفنزويلا في واشنطن والذي اعترف بغوايدو في 27 من يناير/ كانون الثاني.