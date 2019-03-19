صحيفة: إيران اخترقت هواتف زوجة ونجل نتنياهو من أجل التنصت عليه

قالت صحيفة إندبندنت عربية، إن إيران اخترقت قبل فترة قريبة هاتفي زوجة ونجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ من أجل التنصت عليه في بيته.

ووفقاً للصحيفة فإن الخرق الإيراني كان قبل عدة أشهر، وتم كشفه من الإسرائيليين الذين قاموا بسد الثغرة والتعتيم على الأمر حتى لا يشكل فضيحة مدوية للأمن الإسرائيلي، مشيرةً إلى أنه لم يعرف بعد إذا كان الإيرانيون قد حصلوا على معلومات أو لم يحصلوا.

ونقلت الصحيفة، عن مصادر إيرانية أن خرق هاتف بيني غانتس الذي أُعلن عنه قبل فترة، تم قبل سنوات طويلة لكن الإسرائيليين طرحوا الموضوع تزامنا مع الانتخابات الإسرائيلية بهدف التأثير على رأي الناخب.

ولم يصدر أي تعليق من جهات إسرائيلية رسمية حول التقرير الوارد في الصحيفة.

وكانت القناة الإسرائيلية الثانية، قالت في تقرير عرضته أن إيران استطاعت الحصول على معلومات تم تسريبها من هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك.

وجاء في التقرير، أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي ”الشاباك“، نداف أرغمان، قام بإبلاغ باراك في لقاء ثنائيّ، أنه تم اختراق هاتفه وجهاز الحاسوب الخاص به.

ووفقًا للتقرير، فإن جهات متخصصة في الاختراق وصلت إلى هاتف وحاسوب باراك، وقامت ببيع هذه المعلومات لإيران.

وأكد التقرير، أن المعلومات التي تسرّبت من هاتف باراك ووصلت الإيرانيين ليست مسيئة، ورفض جهاز الشاباك أو باراك التعقيب على هذا الموضوع ”وفقًا للقناة الثانية“.

في وقت سابق، طالب بيني غانتس منافس نتنياهو في الانتخابات المقبلة، بإجراء تحقيقات في تسريب بعض محتويات هاتفه الخلويّ بعد تعرضه للاختراق من قبل الاستخبارات الإيرانية.