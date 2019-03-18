روسيا: لا نهتم بموقف المجتمع الدولي من ضم القرم

دافعت روسيا، الإثنين، عن ضم شبه جزيرة القرم إلى أراضيها عام 2014، مؤكدة أنها ”لا تعبأ بموقف الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالاعتراف أو عدمه بصحة قرار الضم“.

واعتبر نائب الممثل الدائم للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة، السفير ديمتري بولانسكي، في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، أن قرار ضم شبه جزيرة القرم بمثابة ”تعبير عن حق الشعب في تقرير مصيره“.

وفي مارس/آذار 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، المطلة على البحر الأسود، إلى أراضيها، عقب استفتاء غير قانوني قاطعه تتار القرم.

ومنذ قرار الضم، اشتكت أقلية التتار في المنطقة من القمع، بما في ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية، فيما طالب البرلمان الأوروبي، في وقت سابق، روسيا بوقف الظلم الممارس بحق التتار في شبه الجزيرة.

وأضاف بولانسكي: ”لقد كنت شاهدًا على ما حدث في شبه جزيرة القرم منذ 5 سنوات. وكان على القيادة الروسية ضرورة التحرك السريع.. نحن لا نندم على ما قمنا به ولا يوجد ما نخجل منه“.

وتابع: ”كما أن ضمنا لشبه جزيرة القرم لا يقوض أبدًا من جهودنا عندما يتعلق الأمر بحدوث اعتداءات على سيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة“.

وزاد: ”واليوم قام الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين) بزيارة القرم، وافتتح محطتين للطاقة، وها هي القرم وقد أصبحت قادرة على تصدير الطاقة إلى مناطق أخرى في روسيا.. والعام الماضي هناك ملايين السياح الذين تدفقوا على القرم ونحن نرحب بالجميع هناك“.

وأقر السفير الروسي بأن ”الشركات الدولية تحجم عن العمل في القرم خشية تعرضها لعقوبات أمريكية أو أوروبية“. ‎

وردًا على أسئلة الصحفيين بشأن عدد الدول التي اعترفت بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، قال السفير الروسي: ”لا أعرف كم من الدول الأعضاء في هذه المنظمة (يقصد الأمم المتحدة) اعترفت بقرار ضم القرم.. نحن لا نعبأ بذلك.. فمسألة الاعتراف قادمة لا محالة“.

وحول وجود استراتيجية روسية في هذا الصدد، قال السفير الروسي ”لا توجد استراتيجية لدينا لحمل المجتمع الدولي على الاعتراف بضم القرم، ولا ننوي الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاستصدار قرار يعترف بالسيادة الروسية على شبه الجزيرة“.