ردًا على أمريكا.. روسيا تُقرّر إرسال قاذفات قادرة على حمل أسلحة نووية إلى القرم

قرّرت روسيا إرسال طائرات قاذفة، قادرة على حمل أسلحة نووية من طراز توبوليف ”تي يو-22إم3“ إلى شبه جزيرة القرم، ردًا على نشر الولايات المتحدة أنظمة دفاع صاروخية في رومانيا، وفقًا لما نقلته وكالة الإعلام الروسية عن نائب روسي كبير.

ونُقل عن رئيس لجنة الدفاع والأمن للمجلس الأعلى في البرلمان، فيكتور بونادريف قوله اليوم الإثنين، إن روسيا تعتزم نشر هذه الطائرات القاذفة في قاعدة جفارديسكوي بالقرم.

وكانت روسيا قد ضمت القرم من أوكرانيا عام 2014 وزار الرئيس فلاديمير بوتين شبه الجزيرة الواقعة في البحر الأسود اليوم الإثنين، للاحتفال بذكرى مرور 5 سنوات على ضمها.