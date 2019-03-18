ترامب يسخر من ”معدل الذكاء الضعيف“ لجو بايدن‎

المصدر: أ ف ب

تعرض الديمقراطي جو بايدن، الذي لم يصبح بعد مرشحًا رسميًا للانتخابات الرئاسية المقبلة، لانتقادات ساخرة اليوم الإثنين، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المصر على الفوز بولاية ثانية.

وانتهز ترامب هفوة جديدة ارتكبها نائب الرئيس السابق بارك اوباما، ليسخر من الرجل الذي يمكن أن ينضم قريبًا إلى 15 ديموقراطيا يرغب كل منهم في تمثيل حزبه في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2020.

وغرد ترامب على تويتر، أن ”جو بايدن ورط نفسه نهاية الأسبوع حين عجز عن نطق جملة بسيطة بشكل صحيح بشأن قراره الترشح للانتخابات الرئاسية“.

وأضاف: ”عليكم أن تعتادوا على شخص إضافي بمعدل ذكاء ضعيف“.

وتلعثم الديمقراطي (76 عامًا)، الذي يلمح منذ أسابيع الى أنه سيدخل السباق الرئاسي الأمريكي، خلال عشاء السبت في ولاية ديلاوير.

وقال: ”أنا الأكثر تقدمية بين جميع المرشحين للرئاسة“، قبل أن يتدارك ”بين كل الذين سيصبحون مرشحين…“.

وليست المرة الأولى التي يدخل فيها الرجلان في مشادة.

وكان بايدن، قد أعلن خلال الحملة الانتخابية العام 2016، أنه كان يود لو تمكن من تصفية حسابه مع ترامب.

وقال في حينه ”كنت أرغب لو أننا ما زلنا في الثانوية، لكان بإمكاني التعارك معه خلف الصالة الرياضية“، ما أثار رد فعل مباشر من ترامب، الذي اتهم بايدن بـ“أداء دور الرجل القوي“ فقط حين يكون خلف الميكروفون.