هولندا تعلن اعتقال الشخص المشتبه بإطلاقه النار في أوتريخت

قالت هيئة الإذاعة الهولندية إن الشرطة اعتقلت رجلًا تركيًا يُشتبه بإطلاقه النار، وقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين في أوتريخت، اليوم الإثنين.

وقالت الشرطة في وقت سابق: إن المشتبه به هو ”جوكمان تانيس“ البالغ من العمر 37 عامًا، والمولود في تركيا.