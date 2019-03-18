السجن مدى الحياة لـ15 شخصًا اتّهموا مقرّبين من أردوغان بـ“الفساد“

أصدرت محكمة تركية في اسطنبول، اليوم الإثنين، حكمًا بالحبس مدى الحياة بحق 15 شخصًا كانوا قد اتّهموا مقرّبين من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتورّط في فضيحة فساد في العام 2013، بحسب تقارير إعلامية.

وأفادت وكالة ”الأناضول“ الرسمية، أن من بين المدانين 4 ضباط سابقين للشرطة، قالت المحكمة إنهم ”حاولوا الإطاحة بالحكومة التركية“.

وكانت المحاكمة انطلقت على خلفية قضية تتعلّق بتسجيلات قيل إنها تظهر تورّط أردوغان، الذي كان حينها رئيسًا للحكومة، وعدد من وزرائه.

وشكّلت القضية أحد أكبر التحدّيات التي واجهها أردوغان، وقد أجبرت 3 من وزرائه على الاستقالة. لكن أردوغان اعتبر أن التسجيلات ”مفبركة“ واتّهم خصمه الداعية فتح الله غولن بتلفيق فضيحة لإطاحته.

وقد سرّحت حكومة أردوغان الآلاف من عناصر الشرطة والمئات من القضاة والمدّعين العامين، الذين عملوا في هذه القضية، ولاحقًا طالت المحاكمات نحو 70 شخصًا.

وأفادت وكالة ”الأناضول“، بأن محكمة إسطنبول أصدرت، اليوم الإثنين، أحكامًا بالسجن بحق آخرين دانتهم بـ“الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلّحة“، وبـ“التنصت غير الشرعي“.

وتتّهم حكومة أردوغان غولن وأتباعه، بتدبير محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا، في شهر تموز/يوليو 2016، وهو ما ينفيه غولن بشكل قاطع.

وبعد محاولة الانقلاب، أطلقت السلطات التركية حملة قمع واسعة النطاق، اعتقلت خلالها عشرات الآلاف من الأشخاص؛ للاشتباه بارتباطهم بغولن، وأوقفت أكثر من 140 ألف موظّف في القطاع العام عن العمل أو أقالتهم.