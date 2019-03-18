إيران تنفي مشاركتها في عمليات مسلحة مشتركة مع تركيا ضد العمال الكردستاني

نفى مسؤول عسكري إيراني، اليوم الإثنين، مشاركة بلاده في عمليات مسلحة مشتركة أعلنت عنها تركيا، صباح اليوم الإثنين؛ لاستهداف حزب العمال الكردستاني.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، عن مسؤول مطلع بهيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية قوله: إن ”الجيش التركي بدأ صباح اليوم عمليات على حدود بلاده الشرقية ضد جماعة بي.ك.ك“.

وأضاف المسؤول، الذي لم تسمه الوكالة الإيرانية: ”جدير بالذكر أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية لا تتدخل في هذه العمليات“، في أول تكذيب إيراني رسمي لما أعلنته تركيا.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأناضول بأن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، أعلن عن شن تركيا عملية عسكرية مشتركة مع إيران ضد مسلحين من حزب العمال الكردستاني، المعروف اختصارًا بــ ”بي ك.ك“.

ونسبت الوكالة لصويلو قوله: ”لقد بدأنا تنفيذ عملية مع إيران ضد حزب العمال الكردستاني على حدودنا الشرقية هذا الصباح، وسوف نعلن النتيجة لاحقًا“.

وتوجه تركيا ضربات بانتظام لمسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، كما اعتقلت أشخاصًا اتهمتهم بالانتماء للحزب في تركيا.