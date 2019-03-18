تفاصيل جديدة بشأن عملية سلفيت.. رصاصة في كتف المنفذ وتحقيق إسرائيلي بشأن 3 جنود

كشفت التحقيقات الأولية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بشأن عملية سلفيت، أن المنفذ أصيب برصاصة في كتفه قبل أن ينجح في الفرار.

ولقي جندي إسرائيلي مصرعه وأصيب جندي آخر ومستوطن بجروح حرجة جدًّا، في عملية طعن وإطلاق نار على مفترق مستوطنة ”ارئيل“ شمال مدينة ”سلفيت“ بالضفة الغربية.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن التحقيق الأولي للجيش حول العملية، بين أن ”منفذ عملية سلفيت أصيب برصاصة في كتفه أطلقها أحد الجنود عند مفترق مستوطنة آرييل، لكنه لم يتمكن من قتله، وتمكن المنفذ من الفرار باتجاه قرية برقين المجاورة“.

وأضافت الإذاعة أن المنفذ هاجم 4 جنود عند المفترق؛ وأشهر سكينًا في وجه أحدهم واستولى على سلاحه، مشيرة إلى أن واحدًا من بين الجنود الأربعة (قائد القوة) فتح النار على المنفذ؛ ما أسفر عن إصابته بجراح طفيفة.

وتابعت، أن الجيش الإسرائيلي يحقق في سبب عدم فتح الجنود الآخرين النار على المنفذ.

وذكرت مصادر عبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يلاحق شابًّا فلسطينيًّا يدعى عمر أبو ليلى يبلغ من العمر 19 عامًا، للاشتباه في تنفيذه الهجوم المسلح قرب مستوطنة ”أرئيل“، أمس الأحد.

وكثفت إسرائيل بحثها منذ أمس، عن الشاب أبو ليلى، منفذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين من الإسرائيليين بجروح خطيرة، من قرية ”الزاوية“ القريبة من ”سلفيت“ جنوبي نابلس، في حين داهمت قوة من جيش الاحتلال منزل عائلة أبو ليلى، الليلة الماضية، واعتقلت والده وشقيقه.

ونفذ جيش الاحتلال حملة اعتقالات في نابلس وجنين ورام الله وسلفيت وغيرها من المدن، كجزء من البحث عن أبو ليلى وصادر كاميرات من المحال التجارية .

وقالت ”القناة الـ 12“ التلفزيونية الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال بدأ استعداداته تمهيدًا لهدم بيت عائلة أبو ليلى في قرية الزاوية.

وفرض حصار على قريتي ”برقين“ و“الزاوية“ وأقام جيش الاحتلال وحدة بحث مشتركة بالتعاون مع ”الشاباك“ لمواصلة البحث والتقصي عن منفذ العملية، حسب وكالة ”معًا“ الفلسطينية.