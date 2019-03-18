مقتل ضابط وجندي إيرانيَّيْن بمواجهات مع مسلحين أكراد

أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الاثنين، عن اندلاع مواجهات عسكرية بين قوات حرس الحدود الإيراني، ومسلحين يعتقد أنهم من حزب ”العمال الكردستاني“ الإيراني بمدينة بانه، التابعة لمحافظة كردستان الحدودية غرب إيران.

وقالت وكالة أنباء ”فارس“ الذراع الإعلامي للحرس الثوري، إن ”مواجهات اندلعت في وقت متأخر من مساء الأحد بين قوات حرس الحدود الإيراني ومسلحين متمردين، عند نقطة حدودية بمدينة بانه التابعة لمحافظة كردستان غرب البلاد“.

وحسب الوكالة نقلاً عن مصادر أمنية، قتل ضابط وجندي خلال المواجهات مع المسلحين، مضيفة أن ”الضابط من مدينة ملاير التابعة لمحافظة همدان غرب إيران”.

بدوره، أفاد حاكم مدينة ”بانه“ محمد فلاحي، بأن ”4 من قوات الأمن أصيبوا بجروح خلال المواجهات مع معادي الثورة الإسلامية والنظام، لكن حالتهم ليست خطيرة“، مؤكدًا أنه ”بالإضافة إلى الضابط لقي جندي آخر مصرعه“.

وتصنف إيران، الأحزاب الكردية المعارضة للنظام من بينها حزب ”الحرية الكردستاني“ على أنها جماعات إرهابية، في حين فشلت طهران في 2015 بتنفيذ محاولة اغتيال القائد العام للجناح العسكري، ونائب رئيس حزب ”الحرية“ الكردي الإيراني المعارض، حسين يزدان بنا.