محامي الدفاع: منفذ مذبحة المسجدين في نيوزيلندا عاقل وسيدافع عن نفسه‎

بدا الأسترالي برينتون تارنت، منفّذ الاعتداء على مسجدين بمدينة كرايستتشيرش في نيوزيلندا عاقلًا، وقرر أنّه سيدافع عن نفسه، وفق ما أفاد به محامي الدفاع ريتشارد بيترز.

وتارنت البالغ 28 عامًا، متهم بتنفيذ مذبحة مروعة في مسجدي ”النور“ و“لينوود“ في كرايستتشيرش الجمعة الماضي، التي قتل فيها 50 شخصًا وجرح العشرات.

وقال المحامي ريتشارد بيترز، الذي عينته المحكمة لتمثيل تارنت أثناء جلسة استماع أولية في المحكمة، إنّ ”تارنت لا يريد محاميًا، هو يريد أن يمثل نفسه في القضية“، مقللًا من مزاعم أن تارنت ربما لا يكون لائقًا عقليًّا للمثول أمام المحكمة.

وأكّد المحامي، أن ”الطريقة التي قدمها كانت عقلانية وتنبّئ عن شخص لا يعاني أي إعاقة عقلية، إذ بدا أنه يفهم ما الذي يحدث حوله“.

والسبت، مثل مدرّب اللياقة البدنيّة السّابق والناشط اليميني، وهو مكبّل اليدين ويرتدي قميصًا أبيض يلبسه المعتقلون أمام المحكمة، وهو لم يتقدّم بطلب للإفراج عنه بكفالة، وسيظلّ في السجن حتّى مثوله مجدّدًا أمام المحكمة في الـ 5 من نيسان/أبريل المقبل.