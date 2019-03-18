قناة إسرائيلية: إيران حصلت على تسريبات من هاتف إيهود باراك‎

كشف تقرير عرضته القناة الإسرائيلية الثانية، أن إيران استطاعت الحصول على معلومات تم تسريبها من هاتف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك.

وجاء في التقرير، أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي ”الشاباك“، نداف أرغمان، قام بإبلاغ باراك في لقاء ثنائيّ، أنه تم اختراق هاتفه وجهاز الحاسوب الخاص به.

ووفقاً للتقرير، فإن جهات متخصصة في الاختراق وصلت إلى هاتف وحاسوب باراك، وقامت ببيع هذه المعلومات لإيران.

وأكد التقرير، أن المعلومات التي تسرّبت من هاتف باراك ووصلت الإيرانيين ليست مسيئة، ورفض جهاز الشاباك أو باراك التعقيب على هذا الموضوع ”وفقا للقناة الثانية“.

في وقت سابق، طالب بيني غانتس منافس نتنياهو في الانتخابات المقبلة، بإجراء تحقيقات في تسريب بعض محتويات هاتفه الخلويّ بعد تعرضه للاختراق من قبل الاستخبارات الإيرانية.

وأكد غانتس في وقت سابق، أن هاتفه لا يحتوي على معلومات هامة من شأنها ابتزازه، لكنه دعا في ذات الوقت إلى إجراء تحقيق حول المعلومات المسرّبة، موجهاً أصابع الاتهام إلى مقربين من نتنياهو.

ومن المقرر أن تشهد إسرائيل انتخابات الكنيست في أبريل/نيسان المقبل، وسط ضراوة في طرح البرامج الانتخابية وتحشيد الرأي العام لصالح الأحزاب المنافسة وأبرزها الليكود وتحالف غانتس.