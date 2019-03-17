محكمة إسرائيلية تستبعد متطرفًا من الانتخابات وتوافق على ترشح حزب عربي

استبعدت المحكمة الإسرائيلية العليا، يوم الأحد، مرشحًا يمينيًا متطرفًا من خوض الانتخابات العامة التي تجري في أبريل/ نيسان المقبل.

في المقابل، ووافق المحكمة، وفقًا لبيان صدر عنها، على خوض حزب عربي الانتخابات، لاغية بذلك قرارات اتخذتها لجنة الانتخابات المركزية بهذا الشأن في الـ6 من شهر مارس/ آذار الجاري.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتهمت الأحزاب العربية في إسرائيل لجنة الانتخابات المركزية للكنيست بانتهاج سياسة ”يمينية عنصرية“، تهدف إلى نزع الشرعية عن المواطنين العرب وقيادتهم المنتخبة، وذلك بعدما قررت شطب قائمة الحركة الإسلامية الجنوبية وحزب التجمع من لائحة المرشحين لانتخابات الكنيست.