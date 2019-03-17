روحاني: عقوبات أمريكا جريمة بحق البشرية

وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، العقوبات الأمريكية ضد بلده بأنها ”جريمة بحق البشرية“.

وقال روحاني، في خطاب له بمدينة ”بوشهر“ جنوب إيران بمناسبة افتتاح عدد من المشاريع، إن ”العقوبات الأمريكية ضد طهران، جريمة بحق البشرية، لكن الإدارة الأمريكية لن تحقق أهدافها“.

وأضاف أن إيران ”تسعى جادة لزيادة التعاون مع جميع دول الجوار، لكن بعض دول المنطقة تحاول إضعاف إيران“.

وتابع: ”زيارتي إلى العراق الأسبوع الماضي كانت تاريخية، والشعبان الإيراني والعراقي يدعمان بعضهما البعض ولدينا علاقات جيدة مع كثير من دول الجوار“.

وافتتح روحاني 4 حقول جديدة للغاز في حقل بارس الجنوبي للغاز الطبيعي الذي يعد أكبر حقل للغاز بالعالم، بكلفة بلغت 11 مليار دولار اليوم.

وقال روحاني: ”هذه المشاريع تعني أن إيران ستستمر في طريقها رغم ضغوط الأعداء“.