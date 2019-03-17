نيوزيلندا تغلق مطار ”دنيدن“ للاشتباه بطرد مريب

أغلقت السلطات النيوزيلندية مطار دنيدن، جنوب شرقي البلاد، على خلفية الاشتباه في طرد مريب.

وقالت الشرطة، في بيان، إن مطار دنيدن تم ”إغلاقه وإخلاؤه عند الساعة (7:00 ت.غ) للاشتباه في طرد“، بحسب ما نقلت صحيفة ”أوتاغو دايلي تايمز“ المحلية.

وأضافت أن متخصصين من عناصرها تواجدوا في المطار لتحديد ”ماهية الطرد المشبوه“.

ونقلت الصحيفة عن مصدر لم تذكره أنه تم العثور على ”حقيبة مجهولة الصاحب في مبنى خارج الصالة الرئيسية للمطار“.

وتعطلت بالفعل رحلة طيران واحدة على الأقل على خلفية الحادث المذكور.

ورفعت نيوزيلندا مستوى التهديد الأمني من منخفض إلى مرتفع في أعقاب المجزرة الإرهابية في مدينة كرايست تشيرش، الجمعة، والتي راح ضحيتها 50 قتيلًا.

وحتى الساعة (9:45 ت.غ)، لم تعلن السلطات النيوزيلندية عن ماهية الطرد، كما لم ترد أنباء عن إعادة فتح المطار.

والجمعة، شهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية مجزرة إرهابية بالأسلحة النارية والمتفجرات استهدفت مسجدي ”النور“ و“لينوود“؛ ما خلف 50 قتيلًا ومثلهم من الجرحى، بحسب رئيسة الوزراء النيوزيلندية.

وتعد هذه المجزرة الأعنف في تاريخ البلاد، واعتبرت رئيسة الوزراء عقب حدوثها أنها ”يوم أسود في تاريخ نيوزيلندا“.

ومثل المتطرف الأسترالي برينتون هاريسون تارانت (28 عامًا)، منفذ المجزرة، أمام محكمة جزئية في كرايست تشيرش، أمرت بحبسه إلى حين عرضه على المحكمة العليا في 5 أبريل/نيسان المقبل.