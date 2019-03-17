تحذيرات من أزمة إسكان.. إيران بحاجة إلى 9 ملايين منزل

أكد رئيس جمعية الإسكان الجماعي في إيران، مجتبى بيكدلي، اليوم الأحد، حاجة بلاده إلى 9 ملايين منزل، مشيرًا إلى أنها تواجه نقصًا كبيرًا في الإسكان.

وقال بيكدلي، في حديث لوكالة أنباء ”خبر أون لاين“، إنه ”كل عام في إيران يوجد مليون شاب حديث الزواج يحتاجون إلى 500 ألف منزل جديد“.

وشدد المسؤول الإيراني على ”ضرورة قيام الحكومة الإيرانية والجهات الأخرى ببناء 9 ملايين وحدة سكنية“، موضحًا أن ”الزيادة في التكاليف بسبب ارتفاع سعر الصرف أثرت سلبًا في قطاع البناء“.

وأوضح رئيس جمعية الإسكان الجماعي أنه ”بالنظر إلى الطلب المتراكم، نرى ضغطًا على الأشخاص بسبب رفع معدلات الرهن والإيجار“.