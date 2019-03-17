إيران تتعهد بالكشف عن أكثر من 100 ”إنجاز نووي“ الشهر المقبل

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، اليوم الأحد، أن طهران ستكشف عن 112 من الإنجازات ”المهمة للغاية“ في مجال التكنولوجيا النووية الشهر المقبل.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية عن كمالوندي قوله: ”كشف النقاب عن هذه الإنجازات في ظل الظروف الحالية للبلاد سينقل رسالة إلى الولايات المتحدة وأعداء إيران بأن الأمة الإيرانية قاومت العقوبات الاقتصادية وحولت التهديدات إلى فرص“.

وفقًا للمسؤول الإيراني، ستشمل الإنجازات ”اختراعات جديدة في مجال الطاقة، ودورة الوقود، والليزر، والاستكشاف، وغيرها من التقنيات“.

ووعد كمالوندي بتقديم التقنيات في التاسع من أبريل المقبل، وهو اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية. وشهد حفل العام الماضي الكشف عن 83 تقنية محلية.