”فتى البيضة“.. الإشادات والتبرعات تنهال على المراهق الأسترالي ”الشجاع“

تحول مراهق أسترالي إلى بطل عالمي تنهال عليه الإشادات على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حطم بيضة على رأس السناتور الأسترالي العنصري فريزر أنينغ في تجمع يميني يوم السبت.

وبعد موقفه المثير لإعجاب المعلقين، تعرض المراهق للكمة قوية على الفور من قبل السناتور خلال المؤتمر الصحفي، كما تعامل معه أنصار السناتور بعنف شديد وقاموا بخنقه لثوان عديدة.

Eggboy is 14 years old. Here's what neo-fascist goons did to him after he splattered racist with an egg pic.twitter.com/dXi0vDyt4B — Borzou Daragahi ???????? (@borzou) March 16, 2019

وتم القبض على الشاب البالغ من العمر 17 عامًا قبل أن يطلق سراحه على الفور من قبل الشرطة في مدينة ملبورن الأسترالية، مع مواصلة التحقيق في الحادث، بما في ذلك رد فعل السناتور العنيف.

وأطلقت صفحة للتبرع للفتى لجمع مبلغ الرسوم القضائية و ”شراء مزيد من البيض“، وجمعت هذه الصفحة حتى كتابة هذا التقرير أكثر من 29 ألف دولار رغم أن هدفها الأساسي كان 2000 دولار فقط.

وانهالت الإشادات بالإنترنت على الفتى باعتباره بطلاً، رغم أنه لم يتم تحديد هويته رسميًا، وتتبع مستخدمون هوية المراهق من خلال حساب على انستغرام يعود إليه على ما يبدو.

وقفز خلال ساعات عديدة متابعو الحساب إلى مئات الآلاف، وأغرقت منشورات الفتى بالتعليقات المشيدة بتصرفه.

ورغم ذلك فقد أبدى الفتى الشاب بعض الندم على تصرفه، بعد ما تعرض له من عنف شديد من قبل أنصار السيناتور العنصري