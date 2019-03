”فتى البيضة“.. الإشادات والتبرعات تنهال على المراهق الأسترالي ”الشجاع“

تحول مراهق أسترالي إلى بطل عالمي تنهال عليه الإشادات على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي بعد أن حطم بيضة على رأس السناتور الأسترالي العنصري فريزر أنينغ في تجمع يميني يوم السبت.

وبعد موقفه المثير لإعجاب المعلقين، تعرض المراهق للكمة قوية على الفور من قبل السناتور خلال المؤتمر الصحفي، كما تعامل معه أنصار السناتور بعنف شديد وقاموا بخنقه لثوان عديدة.

Eggboy is 14 years old. Here's what neo-fascist goons did to him after he splattered racist with an egg pic.twitter.com/dXi0vDyt4B

— Borzou Daragahi ???????? (@borzou) March 16, 2019