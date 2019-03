بعد ضربة البيضة.. المصائب تتوالى على السناتور الأسترالي المعادي للإسلام

وقع أكثر من 800 ألف شخص في أستراليا على عريضة تطالب بطرد سناتور من اليمين المتطرف من البرلمان بعد تصريحاته المعادية للإسلام غداة هجوم نيوزيلندا الإرهابي.

وبلغ عدد الموقعين هذا الرقم القياسي، بعدما تعرض السناتور عن كوينزلاند (شمال شرق أستراليا) فرايزر أنينغ للرشق بالبيض في واقعة اجتاحت الأنترنت وانتشرت على نطاق واسع.

ووفقا لصحيفة ”سيدني مورنينغ هيرالد“، فإن هذا العدد يعد الأكبر في تاريخ العرائض الإلكترونية بأستراليا.

وقالت المديرة التنفيذية لموقع change.org، سالي روج، إنها ليست فقط العريضة التي حصلت على أكبر عدد من التوقيعات منذ إطلاق المنصة ولكنها كانت أيضًا الأسرع نموًا. فقد وقعها ما يقرب من 250 ألف شخص في أول 18 ساعة.

وقالت إن العريضة كانت بمثابة ضوء للذين لم يدعموا ما وصفته بالعاطفة المعادية للمسلمين في بعض أقسام وسائل الإعلام والبرلمان.

وتداولت وسائل الإعلام المحلية ما وصفته بسيل الشتائم الذي تلقاه السيناتور، حيث بات يتعرض للمضايقات في كل تنقلاته.

Controversial Australian senator Fraser Anning gets confronted by public at the airport. pic.twitter.com/a8E6EvDhP3

— Republic Of Khalistan (@khalistan7) March 17, 2019