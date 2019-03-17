الكشف عن مقتل عائلة باكستانية في هجوم نيوزيلندا

أعلنت باكستان أن ثلاثة من مواطنيها لقوا حتفهم في مجزرة المسجدين بنيوزيلندا، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا الباكستانيين إلى 9 قتلى، حسب متحدث رسمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية، محمد فيصل، إنه تم تحديد هوية ثلاثة مواطنين آخرين قتلوا في نيوزيلندا، ليرتفع إجمالي القتلى من حملة الجنسية الباكستانية، إلى تسعة.

وأضاف فيصل في تغريدة على تويتر، اليوم الأحد، أنهم تأكدوا من مصرع غلام حسين وعائلته المكونة من ابنه زيشان رضا وزوجته كرم، في الجريمة التي طالت مسجدين في مدينة كرايتس تشيرش بنيوزيلندا.

وفجر الأحد، أعلن مفوض الشرطة النيوزيلندية، مايك بوش، ارتفاع عدد ضحايا المجزرة إلى 50 قتيلًا.

وقال بوش في مؤتمر صحفي بالعاصمة ويلينغتون، إن 50 شخصًا آخرين تعرضوا لإصابات في الهجوم، بينهم 36 لا يزالون يتلقون العلاج في مستشفى كرايتس تشيرش.