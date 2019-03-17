فيسبوك تقول إنها حذفت 1.5 مليون فيديو لهجوم نيوزيلندا

أعلنت شركة فيسبوك، أنها أزالت 1.5 مليون فيديو في أنحاء العالم، للهجوم على مسجدي نيوزيلندا، خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى بعد الهجوم.

وقالت الشركة في بيان: ”حذفنا خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى 1.5 مليون فيديو للهجوم في أنحاء العالم، منها أكثر من 1.2 مليون تم حجبها عند التحميل“.

وذكرت الشركة، أنها تزيل -أيضًا- كل النسخ المحررة من الفيديو، والتي لا تتضمن محتوى مصورًا، وذلك احترامًا للأشخاص الذين تأثروا بالهجوم وبواعث قلق السلطات المحلية.

وبث المسلح الذي هاجم المسجدين الجمعة، الهجمات مباشرة عبر فيسبوك لمدة 17 دقيقة، واستمر تداول نسخ من الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لساعات بعد ذلك.