جيش العدل ينشر صوراً لجنود إيرانيين اختطفهم العام الماضي

نشر تنظيم جيش العدل البلوشي المعارض للنظام الإيراني، السبت، صوراً لخمسة جنود إيرانيين كان قد اختطفهم في منتصف اكتوبر/تشرين الأول الماضي، في منطقة ميرجاوه الحدودية مع باكستان.

وقالت التنظيم في بيان صحافي لها إن ”سمح لجنود حرس الحدود الإيرانيين الاتصال بعائلاتهم بعد مرور خمسة أشهر على اختطافهم“، مضيفاً أنه ”منذ إطلاق سراح خمسة من قوات حرس الحدود في نوفمبر الماضي، لم تتخذ السلطات الإيرانية أي إجراء للتفاوض مع تنظيم جيش العدل للإفراج عن الخمسة الآخرين“.

وتطالب السلطات الإيرانية، الحكومة الباكستانية بتحديد مصير الجنود المختطفين وهم من قوات البسيج والحرس الثوري.

وفي منتصف اكتوبر الماضي، تمكن عناصر تنظيم جيش العدل من مداهمة مقر لقوات حرس الحدود الإيراني قرب الحدود مع باكستان وقام باختطاف 12 من القوات الإيرانية ونقلهم إلى الأراضي الباكستانية.

وتشهد المناطق الحدود بين إيران وباكستان بين الحين والآخر مواجهات بين قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري وعناصر من تنظيم جيش العدل البلوشي الذي يتخذ من باكستان مقراً لشن عمليات العسكرية ضد النظام الإيراني.

وتقول حركة جيش العدل إنها ”تقاتل القوات الإيرانية لاستعادة حقوق أهل السنة في البلد وتتهم السلطات الإيرانية بممارسة مخططات طائفية في الإقليم وباقي المناطق التي يقطنها السنة“.