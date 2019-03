ظهرت تبكي.. مسؤولة في شرطة نيوزيلندا: فخورة بإسلامي (فيديو)

View this post on Instagram

ألقت ضابطة نيوزيلندية مسلمة كلمة أمام جمهور غفير في نيوزيلندا، إلا أن الضابطة النيوزيلندية لم تستطع تمالك نفسها حتى أجشهت بالبكاء. وتدعى الضابطة "نائلة حسن"، التي قالت أنها تفتخر بإسلامها وأنها قائدة في الشرطة النيوزيلندية.