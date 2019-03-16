تقرير يكشف تفاصيل لقاء سري جمع رئيس الشاباك الإسرائيلي بقيادات من حماس

كشف تقرير لصحيفة ”إندبندنت عربية“ عن لقاء سريّ جمع رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي نداف أرغمان، مع قيادات من حركة حماس الأسبوع الماضي في القاهرة.

وجاء في التقرير أن رئيس الاستخبارات المصرية اللواء عباس كامل، اقترح على أرغمان الاستماع بشكل مباشر لحركة حماس وشروطها حول تهدئة طويلة، وهو ما وافقت عليه الحركة للوصول إلى اتفاق سريع يثبت التهدئة ويوقف إطلاق النار.

وبحسب التقرير، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وافق على اجتماع رئيس الشاباك الإسرائيلي بقيادات من حماس، بعدما اطلع على نتائج الحوارات والتفاهمات بين الطرفين.

وأضاف التقرير أن رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي شدد على قضية صفقة الأسرى وجثتي الجنود الإسرائيليين المفقودين في غزة، ووقف مسيرات العودة والإرباك الليلي وضمان الهدوء على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وتعهد المسؤول الإسرائيلي في المقابل بتخفيف الحصار على القطاع والتعامل مع حماس بشكل مباشر على معبري بيت حانون ”إيرز“ وكرم أبو سالم وإعادة فتح منطقة كارني الصناعية شرق غزة، بالإضافة للتنسيق لفتح معبر رفح بشكل منتظم.

وأشار التقرير إلى أن أجواء إيجابية عمّت اللقاء، حيث إن بعض الحاضرين من قيادات حماس تحدثوا اللغة العبرية التي أتقنوها خلال فترة سجنهم في معتقلات إسرائيل، مشيرةً إلى أن عضو المكتب السياسي لحماس موسى أبو مرزوق كان أحد الحاضرين.

ورفض مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس التعقيب على الموضوع، مع تأكيد الطرفين على بذل مصر لجهود مكوكية من أجل التوصل لتفاهمات بين الطرفين.